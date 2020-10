Actie Lange Bunder: ‘Veelvoud van benodigde vijftig handtekeningen in 1,5 dag binnen’

Recordaan­tal drugslabs ontdekt en steeds minder afvaldumps, hoe kan dat?

15 oktober ROOSENDAAL - Wat is er aan de hand in de criminele drugsindustrie? In de eerste helft van dit jaar alleen al rolde de politie in West-Brabant (11) en Zeeland net zo veel drugslabs op dan in heel 2019. Intussen is er nog één bijgekomen.