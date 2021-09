Actie in Breda voor eenvoudiger taalgebruik op websites en in officiële brieven: ‘Spreek je uit als iets niet duidelijk is’

Donderdag staan medewerkers van de gemeente Breda samen met de Taalambassadeurs en nog 19 andere organisaties bij acht meldpunten in de stad waar bewoners zich kunnen melden met voorbeelden van nodeloos ingewikkelde teksten in brieven van de overheid, van ziekenhuizen, scholen, werk of andere instanties. Mensen die beter willen leren lezen of schrijven of hulp nodig hebben in de digitale wereld kunnen ook terecht met vragen bij de meldpunten.

Quote Soms zijn dingen gewoon niet eenvoudig. Dan denk je misschien wel ‘Huh? Wat bedoelt u?’ Maar veel mensen durven dit niet te zeggen Miriam Haagh, Wethouder maatschappelijke participatie, taal en laaggeletterdheid

Bij de meldpunten zijn ook mensen aanwezig die zelf laaggeletterd zijn en die weten waar je allemaal tegenaan loopt in de samenleving.

Verhaal gaat verder onder de foto:

Volledig scherm Kaartje van de actie voor eenvoudige teksten. Huh? Wat bedoelt u? © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Onduidelijk

Wethouder Miriam Haagh: ,,Soms zijn dingen gewoon niet eenvoudig. Dan denk je misschien wel ‘Huh? Wat bedoelt u?’ Maar veel mensen durven dit niet te zeggen. Of vinden het vervelend om nog een keer te vragen om uitleg. Om dit taboe te doorbreken, proberen we het anders te doen. Door mensen te laten weten dat je het mag aangeven als iets onduidelijk is. We zetten in Breda dus niet alleen in op het aanbieden van een taalcursus. We zetten ons ook in om de communicatie eenvoudig te maken. Denk aan brieven die de gemeente stuurt aan haar inwoners of teksten op de website. Zo zorgen we samen voor een eenvoudiger Breda.”

TV-serie

De actie heeft de naam Huh?Parade gekregen. De parade vindt plaats op donderdag 9 september van 13.00 uur tot 17.00 uur. En is te vinden op de Oude Vest, in de Waterstraat, bij de Nieuwe Veste in de Molenstraat, op het Stadskantoor en bij Amphia Molengracht.

Dat de parade op 9 september plaatsvindt is geen toeval. Van 6 tot en met 12 september is het de week van Lezen en Schrijven. Organisaties vragen dan aandacht voor laaggeletterdheid. In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met de computer. Het Taalpanel in Breda heeft een zesdelige tv-serie gemaakt over laaggeletterdheid. Deze is te zien op de zender BredaNU. Meer informatie over de Huh Parade via: www.huhwatbedoeltu.nl/parade