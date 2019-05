Normaal gesproken staat hij met een schaar in zijn handen. Maar maandag verruilde Stefan de Graaf zijn barbershop om voor een dagje vrijwillig opgesloten te worden in een kooi, midden op de Willemstraat, pal voor station Breda.

Twaalf uur achtereen opgesloten voor de actie ‘Free a Girl’. Geen eten, alleen wat water om de strijd tegen kinderprostitutie in Zuid-Oost Azie te steunen. ,,Eigenlijk hoefde ik er niet eens over na te denken toen het me gevraagd werd’’, vertelt Stefan terwijl de zonnestralen door de spijlen van zijn kooi op het gezicht van Stefan dansen. ,,Natuurlijk doe je dan mee want het is natuurlijk verschrikkelijk wat die meisjes daar overkomt.’’

Het loopt tegen het middaguur en Stefan, gewapend met wat dekens (‘vanochtend om 8 uur was het een stuk kouder’), tuurt wat op zijn telefoon. Flesje water onder handbereik. Voorbijgangers houden even halt om nieuwsgierig een blik te werpen op dat vreemde tafereel zo voor het station, anderen lopen gehaast door.

Collectebus

Ingeborg de Haas en Suzan van Tuil, twee meiden die vrijwillig meewerken aan de actie, die al een tijdlang landelijk loopt en in onder andere Yolanthe Sneijder een bekend ambassadrice van de actie heeft, lopen met een collectebus rond om geld in te zamelen. ,,Het loopt goed, de mensen willen echt wel geven’’, lacht Ingeborg terwijl ze met de bus schudt die al flink wat muntstukken verraadt.

Dat geld wordt ingezet om meisjes in vooral Azië en het Midden-Oosten die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandelaren die hen inzetten in de prostitutie, vrij te kopen. Vijftig euro zou al voldoende zijn om de meisjes uit de klauwen van de handelaren te halen. Free a Girl zegt tot nu toe al bijna 4.500 meisjes op die manier te hebben bevrijd in onder meer landen als Nepal, India, Thailand, Laos maar ook Irak en Brazilië.

Quote Je zou verwachten dat vrouwen, om solidair te zijn met die meisjes, juist bereid zijn wat meer te geven dan mannen. Maar het omgekeerde is het geval Ingeborg de Haas, Free a girl

Theater

Treinreiziger en theatermaakster Iris Korll (22) is enthousiast als ze van het verhaal achter de actie hoort. ,,Goed initiatief’’, klinkt het. Helaas, geld heeft ze niet bij zich. Maar op de vraag van Hans Bassing, initiatiefnemer van de actie in Breda, om voor de volgende keer eens mee te willen denken over nieuwe acties, zegt ze graag ja. ,,Draag ik toch mijn steentje bij’’, lacht ze om daarna snel richting station te hollen waar haar trein wacht.

Wat Ingeborg en Suzan opvalt is dat mannen eerder bereid zijn geld te geven dan vrouwen. Toch wel een beetje vreemd, vindt Ingeborg. ,,Je zou verwachten dat vrouwen, om solidair te zijn met die meisjes, juist wat meer bereid zouden zijn wat te geven. Of mannen voelen zich onbewust toch wat schuldig? Dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen.‘’

Mobieltje

Ondertussen kijkt Stefan in zijn kooi nog eens op zijn telefoon. ,,Ik ben wel blij dat ik die bij me heb. Anders zijn twaalf uur achtereen zo opgesloten zitten wel erg lang.‘’ Zijn barbershop is vandaag dicht. Dat hij daardoor inkomsten mist? ,,Ach, dat heb ik er graag voor over. En morgen sta ik weer gewoon in de zaak.‘’

De kooi zal nog de hele week in Breda te zien zijn. Iedere dag weer op een andere plaats in Breda. ,,En iedere dag zullen we met collectanten werken, dat werkt toch beter‘’, vertelt Bassing die vorig jaar in Amsterdam al eens 12 uur lang opgesloten zat voor Free a Girl. ,,Maar dat toen zonder collectanten. Mensen moesten toen zelf wat bij de kooi doneren. Je merkt dat dit beter werkt.‘’

Volledig scherm Twaalf uur lang zat kapper Stefan de Graaf opgesloten in een kooi op de Willemstraat. Gelukkig voor hem werkte het zonnetje een beetje mee. © Pix4Profs/René Schotanus