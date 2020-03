Achtste patiënt in Amphia overleden aan gevolgen coronavirus

VIDEO In Baar­le-Her­tog is het doodstil, luttele meters verder gaat het dagelijkse leven gewoon door

10:51 BREDA - De Belgen hebben sinds woensdagmiddag te maken met aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus. Premier Sophie Wilmès heeft de bevolking opgeroepen maximaal thuis te blijven. In Baarle-Hertog is het doodstil, even verderop in Baarle-Nassau zijn de winkels open, want op Nederlands grondgebied.