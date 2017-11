Achtmaalse schooljeugd eet bammetje met de burgemeester

Afvalinzameling blijft gemoederen in Baarle-Nassau bezighouden

12:09 Baarle-Nassau – Moet de geplande wijziging van afvalinzameling in Baarle-Nassau doorgaan of niet? Het een week eerder tijdens deel 1 van de begrotingsraad al aangekondigde amendement, ingediend door Keerpunt ’98, haalde het niet in deel 2.