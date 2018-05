Achtmaal loopt uit voor barbecue van buurtsuper

En dat op een bevolking van in totaal 1.600 inwoners. ,,De belangrijkste reden voor mij om dit te organiseren, is een 'dankjewel' aan Achtmaal", zegt Van Bedaf terwijl de eerste gasten aanschuiven. ,,We hebben nu vier generaties, 120 jaar een winkel in het dorp. Het gaat mij heel goed door al die trouwe klanten, dus ik vond een bedankje wel op zijn plaats. Achtmaal is een prachtig dorp, uniek door zijn saamhorigheid. Het is misschien mijn idee, maar het buurtschap heeft het verder opgepakt en uitgewerkt. En veertig vrijwilligers bereid gevonden om hier vandaag te werken."



Van Bedaf schiet er dik bij in, maar hij heeft alles er graag voor over. Dat 'alles' omvat: 800 hamburgers, 800 worstjes, 600 kipspiesjes en 400 spekjes. Naast de 120 kilo huzarensalade zijn er 160 stokbroden, door Van Bedaf zelf afgebakken.