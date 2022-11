Achtervolging op A27 en A58 eindigt met crash bij Hilvarenbeek, automobilist slaat op de vlucht

HILVARENBEEK - Een lange politieachtervolging vanaf Hank over de A27 en A58 eindigde in de nacht van maandag in een crash bij Hilvarenbeek. Een 37-jarige automobilist zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden.