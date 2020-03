Achtervolging na tanken zonder te betalen in Breda, auto botst tegen woning en politiewagen

Online presenta­tie van nieuwe Wil­lem-Alexander­plein in Teteringen

8:00 TETERINGEN - De presentatie van de nieuwe inrichting van het Willem-Alexanderplein in Teteringen is omgezet in een digitale of online inloop. Was het eerst de bedoeling vandaag in De Dorpsherberg het ontwerp te presenteren: ,,Moeten we het nu over een andere boeg gooien.”