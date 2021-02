Achtergelaten kratten in Mastbos Breda komen toch goed terecht: statiegeld naar inzameling voor Souf

In Breda verdwijnen steeds meer parkeer­plaat­sen: ‘Levert elke keer negatieve reacties op’

18 februari Elke keer wanneer een straat in Breda wordt heringericht verdwijnen er parkeerplaatsen. Het is een fenomeen dat bij de VVD-fractie in de gemeenteraad tot opgetrokken wenkbrauwen leidt.