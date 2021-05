Acht van Chaam gaat in juli niet door, wellicht later dit jaar meer mogelijk

Later dit jaar

,,De aanwezigheid van publiek is natuurlijk een voorwaarde voor het doorgaan van de Acht”, zei voorzitter Ad Koijen eerder dit jaar al. Op het wielerfeest komen jaarlijks tienduizenden mensen af. De mogelijkheid om het evenement later in het jaar alsnog te organiseren wordt wel open gehouden, aldus de organisatie.

Egan Bernal

De Acht van Chaam is Nederlands oudste profcriterium én de oudste internationale wielerwedstrijd binnen onze grenzen. Alleen het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg is nog ouder. Het criterium wordt beschouwd als officieel cultureel erfgoed. De eerste Acht werd gereden in 1933 en gewonnen door Thijs van Oers uit Langeweg. De laatste winnaar, in 2019, was de Colombiaan Egan Bernal, die als kersverse winnaar van de Tour de France in Chaam in zijn gele trui als eerste over de finish kwam.