Acht van Chaam blijft erkend erfgoed

Levende traditie

Kansen ziet de organisatie in breedtesport en de combinatie van sport en entertainment waarmee een breed publiek wordt aangesproken. In 2014 werd de Acht van Chaam erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Belangrijk volgens het rapport is dat de Acht een levende traditie is die van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Die traditie begon op 30 mei 1898 toen wielerclub Steeds Voorwaarts wedstrijden organiseerde met start en finish bij het gemeentehuis. Na een aantal jaren gingen die wedstrijden over een traject langs meerdere dorpen in de regio. Deze wedstrijden groeiden eind jaren ’20 van de vorige eeuw uit tot de Ronde van Chaam.

Profs uit buitenland

In 1933 besloot de wielerclub deze jaarlijkse wedstrijd voortaan op Chaams grondgebied te organiseren. Spectaculair bij deze eerste Acht was de deelname van profs uit het buitenland. Dat was ongekend in die tijd en nog nooit in Nederland vertoond. De Acht staat op de inventaris van het erfgoed dan ook te boek als Nederlands ‘oudste internationale wielerwedstrijd voor profs’.