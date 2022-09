Acht koren zingen in Chaams café Bellevue

Aansluitend tot 17.00 uur is er de Chaamse Korendag ter gelegenheid van 100 jaar familie Hendriks in Bellevue met het Parochieel Zangkoor, Cheers, All4you, Euterpe en het Cambo Koor. De entree is gratis. Café Bellevue bestaat al sinds 1865. In 1922 nam Jan Hendriks de zaak over, de huidige uitbater Victor Hendriks is de vierde generatie.