Accu's en batterijen in brand bij Re-Tech Breda, giftige rook vrijgekomen, omgeving afgezet

Een kijkje in de keuken van Weerplaza: de verhitte strijd om de heetste plek van Nederland

6:41 De roem voor Eindhoven was van korte duur: een dag nadat de stad met 39,3 graden Celsius het Nederlandse hitterecord vestigde, is het alweer uit de boeken. Gilze-Rijen tikte gisteren 40,7 graden aan en is daarmee de nieuwe lijstaanvoerder. Eindhoven bleef steken op 40,4. De redactie van Weerplaza in Houten volgde voor de tweede dag op rij de bloedstollende strijd. Het ED keek mee.