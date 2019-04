Academici houden de Brabantse dorpen voor gezien

Tips over beschadig­de auto in Breda, buurtbewo­ners filmden aanrijding: 'Dit is zo heftig’

29 april BREDA - Bij de politie zijn maandag circa tien tips binnengekomen over de ernstige aanrijding op de Hamdijk in Breda waarbij een oudere vrouw zwaargewond is geraakt. De automobilist reed na de aanrijding door en is sindsdien voortvluchtig. Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk belden enkele tipgevers met informatie over een auto die mogelijk betrokken was bij het ongeval.