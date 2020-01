ABG-gemeenten willen samenwerking voortzetten

Geef uw mening Ik kan reclamefol­ders niet missen

16:30 In sommige steden bestaan ze al: de JA/JA-stickers waarmee mensen die wél ongeadresseerde post willen ontvangen dit kunnen aangeven. Iedereen die deze sticker niet opplakt, ontvangt geen reclamefolders en huis-aan-huisbladen meer. Een duurzaam initiatief, want het zorgt voor veel minder onnodig papiergebruik, aangezien veel mensen folders en huis-aan-huisbladen ongelezen in de oud papierbak gooien. Of bent u juist blij met deze ongeadresseerde post? Kunt u juist niet zonder de reclamefolders?