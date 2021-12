AB InBev wil belangrijkste Europese brouwerijen klimaatneutraal maken

De Belgisch-Braziliaanse brouwer probeert de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van bier sinds 2017 terug te dringen. Nu is het plan om de vijf grootste brouwerijen zoals onder meer in Leuven en Bremen klimaatneutraal te maken. Ook bij de Brabantse bierbrouwerij in Dommelen wordt de CO2-uitstoot versneld verminderd. De brouwerij in Dommelen brouwt 100 procent met hernieuwbare elektriciteit en is deels zelfvoorzienend door eigen bio-gas op te wekken uit afvalwater.

Zonneparken

AB InBev zet qua energiebron in Europa in op hernieuwbare elektriciteit. Tegen maart 2022 worden alle bieren in heel West-Europa met hernieuwbare elektriciteit gebrouwen. Daarvoor worden twee nieuwe zonne-energieparken in Spanje ontwikkeld, die vanaf 2022 250 gigawattuur hernieuwbare elektriciteit per jaar moeten leveren aan de brouwerijen van AB InBev in heel Europa. De brouwerijen in Nederland werken al met 100 procent op hernieuwbare elektriciteit.