AB InBev levert eerste 5000 flessen handgel gemaakt van restalcohol uit Jupiler 0.0

Schrijf­ster Carl Friedman, die lange tijd in Breda woonde en werkte, op 67-jarige leeftijd overleden

11:33 AMSTERDAM/BREDA - Schrijfster Carl Friedman is overleden, meldt uitgeverij Van Oorschot. Ze stierf vrijdag in Amsterdam op 67-jarige leeftijd. Friedman, die werd geboren als Carolina Klop in Eindhoven, woonde en werkte van midden jaren zeventig tot begin jaren negentig in Breda.