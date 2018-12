Aartsrivaal Taco Mundo: Grote interesse in Taco Bell-restaurants in Brabant

December Tapes brengt het Chassé in vervoering

10:16 BREDA - De muziekscene van Breda. Het is een mooi maar immer moeizaam verhaal. Maar zoals er iedere dag wel ergens in de stad iemand verliefd wordt op zijn of haar eerste gitaar of drumstel, zo zijn er ook altijd organiserende voorvechters die de lokale scene in stand houden. Eén van de mooiste Bredase initiatieven van de laatste jaren zijn de optredens die onder de naam December Tapes worden gepresenteerd.