Aartsenfruit in Breda gaat verder als ‘Aartsen’

Er is voor de nieuwe naam gekozen omdat Aartsenfruit maar de helft van de lading dekte, aldus het bedrijf in een persbericht. Behalve fruit wordt er immers ook heel veel groente verhandeld.

Verder wil Aartsen met de nieuwe naam meer uitdrukken dat het om een echt familiebedrijf gaat. ‘Internationaal hebben familiebedrijven een goede, betrouwbare naam en Aartsen is daar geen uitzondering op. Vooral in Azië waar Aartsen een vestiging in Hong Kong heeft, groeit het vertrouwen met de familienaam Aartsen,’ zo meldt het bedrijf.

Met de naam Aartsen gaat het bedrijf terug naar de wortels en de naam van oprichter Jan Aartsen. Hij startte in 1907 met een groente- en fruitkar in Breda. Anno 2019 heeft het bedrijf vestigingen in Breda, Venlo, St. Katelijne-Waver en Hong Kong.

Aartsen vermarkt 25 miljoen dozen groenten en fruit per jaar voor 650 verschillende producenten wereldwijd. Er werken tweehonderd mensen. Het bedrijf telt in totaal 3.500 vierkante meter kantoorruimte en 30.000 m2 aan opslag- en distributiecapaciteit.