BAVEL - Het aantal woninginbraken in Bavel is sinds begin dit jaar behoorlijk hoog. Volgens wijkagent Jos van Geffen gaat het sinds januari om vijftien inbraken. ,,Dat is veel ten opzichte van vorig jaar.''

Over heel 2017 er in het dorp 34 keer ingebroken. In 2016 ging het nog om 35 woninginbraken. De wijkagent kwam met de cijfers tijdens de onlangs gehouden voorjaarsvergadering van de dorpsraad Bavel. In een redelijk druk bezocht dorpshuis 't Klooster herinnerde hij nog even aan de piek van een paar jaar terug met liefst 80 woninginbraken. Dan zijn de resultaten van de afgelopen twee jaar een stuk beter. ,,Maar we zitten nu alweer op vijftien woninginbraken, dit jaar. Dat is te hoog ten opzichte van vorig jaar. In januari ging het alleen al om vier, vijf inbraken. Dat is vervelend en dat doet wat bij de mensen.''

Preventie

Met studenten van het Vitalis College is de politie in Bavel een campagne begonnen met verspreiden van folders en formulieren ter preventie. ,,Die actie is positief ontvangen'', zei Van Geffen. Wat de wijkagent gedurende de actie flink heeft verbaasd is dat de Bavelaars het niet zo nauw nemen met het afsluiten van de auto, van de woning en het parkeren van de fiets, zonder op slot te zetten. ,,Men kan de woning vaak gewoon binnenlopen, dat is toch wel een aandachtspuntje, voor iedereen.''