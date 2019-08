Aantal steekincidenten neemt toe: een mes op zak wordt steeds gewoner

Breda werd de afgelopen maanden opgeschrikt door het ene na het andere geweldsincident waarbij een mes in het spel was. Is er sprake van een trend? Ja, denken politie en criminoloog Jeroen van den Broek.

Dodelijke steekpartijen in het Bredase uitgaansleven, verkeersruzies die met een mes werden beslecht en vorige week het drama rond de 15-jarige Megan die thuis werd doodgestoken. Zes ernstige geweldsmisdrijven in amper een half jaar tijd waarbij een mes als wapen werd gebruikt.

Neemt het aantal messteekincidenten in Breda toe? De politie moet het antwoord schuldig blijven. Maar, zegt woordvoerder Rob Luiten van het politiekorps Zeeland-West-Brabant. ,,Gevoelsmatig hebben wij het idee dat het aantal zaken waarbij een mes als wapen wordt gebruikt, inderdaad groeit.’’

Volledig scherm Breda werd de afgelopen maanden opgeschrikt door een flink aantal steekpartijen, waarbij ook doden vielen te betreuren. Vorige week nog liet de 15-jarige Megan het leven nadat ze thuis door vermoedelijk een klasgenootje was gestoken. rige verdachte is opgepakt. er worden bloemen bij het huis gelegd. © Pix4Profs-Ron Magielse

Toch wordt dat gevoel vooralsnog niet bevestigd door de harde cijfers. In de eerste zes maanden van 2019 werden bij het politiekorps minder messteekincidenten gemeld dan in dezelfde periode een jaar eerder. ,,Maar dat zegt niet alles’’, weet Luijten. ,,Niet alle steekincidenten worden bij ons ook onder dat kopje geregistreerd. Stel dat iemand op straat beroofd wordt onder bedreiging van een mes, dan staat dat incident bij ons geregistreerd als straatroof.‘’

‘Een wapen hebben werkt in bepaalde kringen statusverhogend’

Volgens criminoloog Jeroen van den Broek neemt onder jongeren het gebruik van wapens, waaronder ook messen, de laatste jaren toe echter wel degelijk toe. ,,Je ziet dat in bepaalde kringen het hebben van een wapen statusverhogend werkt. Een vuurwapen of mes op zak dragen voelt machtig. Nog stoerder is het als je dan ook gebruikt.’’

De Rotterdamse criminoloog doet onderzoek naar straatcultuur en de manier waarop jongeren hun straatimago vormgeven. Vuurwapens zijn daarvan een belangrijk onderdeel, maar ook het gebruik van messen. Waar je die straatcultuur vroeger alleen in achterstandswijken in grote steden als Amsterdam of Rotterdam, verspreidt die zich door social media nu razendsnel.

Invloed social media

Van den Broek: ,,Op snapchat of andere online-platforms zie je dat jongeren uit die achterstandswijken heel makkelijk over wapens praten. Hoe cool en stoer het is om ze te hebben. En te gebruiken. Die gymnasiast uit Drenthe of Breda die op die platforms zit, ziet dat ook en raakt beïnvloed. Met als gevolg dat de acceptatie van wapens en het gebruik ervan, breder en breder wordt.’’

Landelijk is er een stijging

De analyse van de criminoloog lijkt gestaafd te worden door de landelijke politiecijfers. Want daar waar het politiekorps in deze regio niet over eenduidige cijfers zegt te beschikken als het gaat om het aantal messteekincidenten, zijn die er landelijk wel. Dat aantal steeg sinds 2014 met bijna zeven procent, bleek uit navraag van het tv-programma EenVandaag bij de politie. Vorig jaar werden er 1.707 steekincidenten bij de politie gemeld.

Of die stijging te verklaren valt omdat in bredere kringen van jongeren wapens en het gebruik ervan worden geaccepteerd? Van den Broek: ,,Dat is wat mij betreft te kort door de bocht. Ongetwijfeld zijn er ook andere redenen voor die toename. Maar het is een tendens die we zeker in de gaten moeten houden.‘’

Tegenoffensief

De criminoloog zegt zich zorgen te maken over de snel breder wordende acceptatie van wapens en het gebruik ervan onder jongeren. Hij pleit voor een tegenoffensief op social media. ,,Laat jongeren zien dat wapens níet oké zijn. Dat het niet stoer is om met een vuurwapen of mes op zak te lopen, laat staan te gebruiken. Iedere jongere die daardoor dat wapen laat liggen, is winst.‘’