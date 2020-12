Aantal parkeerboetes Breda vliegt omhoog, maar het aantal bezwaren gaat helemaal door het dak

BREDA - Het aantal automobilisten dat in Breda een bezwaar heeft gemaakt tegen een parkeerbon is in een jaar tijd bijna verdubbeld. In diezelfde periode is het aantal uitgeschreven bekeuringen met 76 procent gestegen: van bijna 48.000 in 2019 tot zo’n 84.000 nu.

Dat blijkt uit antwoorden die burgemeester en wethouders hebben gestuurd naar Caspar Rutten en Thom Dijkstra, respectievelijk leden van de gemeenteraadsfracties van CDA en GroenLinks.

Onterecht bon

Eerder deze maand maakten ze gewag van automobilisten die vonden dat ze onterecht een bon hadden gekregen. Dat is op zich al erg vervelend, maar de ergernis nam verder toe, toen bleek dat wie bezwaar maakt toch eerst de boete moet betalen. Dat vinden Rutten en Dijkstra vreemd, want zo’n betalingsverplichting wordt niet voor elke bekeuring opgelegd.

Quote In beginsel is de naheffing dus terecht opgelegd. Burgemeester en wethouders Breda Daarom wilden ze weten hoeveel boetes er zijn uitgedeeld, hoeveel bezwaren daartegen zijn ingediend en hoeveel daarvan gegrond zijn verklaard.

Nu blijkt dat het aantal bezwaren dat gegrond is verklaard meer dan twee keer zo groot is dan het aantal dat ongegrond is. De gemeente doet dus structureel iets niet goed, dachten Rutten en Dijkstra. Maar dat is niet het geval, benadrukt het college. In driekwart van de gevallen waarbij een bezwaar gegrond is verklaard, heeft de parkeerder wel degelijk iets fout gedaan. Kenteken of parkeerzone zijn bijvoorbeeld verkeerd ingevoerd. ,,In beginsel is de naheffing dan dus terecht opgelegd’’, vindt het college.

Menselijke fout

De reden waarom het bezwaar toch gegrond wordt verklaard is omdat de automobilist in kwestie kan laten zien dat er wel degelijk is betaald. Het gaat dan om een ‘menselijke fout’ en die mag automobilisten niet worden aangerekend. Daarom wordt zo’n naheffing alsnog doorgescheurd en de eerder betaalde boete terugbetaald.

Dit neemt niet weg dat het aantal boetes en bezwaren toeneemt. Logisch, constateren burgemeester en wethouders: dat komt door de scanauto’s die sinds begin dit jaar rondrijden. Er is volgens het college ook een goede reden waarom niet kan worden gewacht met het betalen van de naheffing totdat er een besluit is genomen over het bezwaar: zo staat het nu eenmaal in het bestuursrecht.

Betaalplicht opschorten

Maar dat wil niet zeggen dat het daarbij blijft. In de loop van volgend jaar wordt de inning van boetes opnieuw aanbesteed. Voor het zo ver is, wil het college uitzoeken of het mogelijk is om de betaalplicht toch op te schorten. Althans, voor de periode dat er een bezwaarprocedure loopt.