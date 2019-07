Aantal geweldsincidenten daalt gestaag in Breda

BREDA - Ondanks dat Breda afgelopen weekend werd opgeschrikt door geweldsincidenten, waarbij twee mensen werden neergestoken en een man zwaar werd mishandeld, is er al enkele jaren sprake van afname van geweld in de gemeente.

Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2018 die burgemeester Paul Depla naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

In 2014 waren er volgens de monitor in Breda 1.292 voorvallen van geweld (moord, doodslag, mishandeling, bedreiging en openlijk geweld). Dat aantal steeg in 2015 naar 1.380, maar vervolgens zette een daling in. In 2016 en 2017 waren dat er weer honderd minder. Vorig jaar daalde het aantal tot 1.206 en voor de eerste helft van dit jaar staat de teller op 569.

Ook de algehele criminaliteit daalt gestaag: van 14.214 misdrijven in 2014 tot 10.488 vorig jaar. Wel laat dit jaar vooralsnog weer een lichte stijging te zien.

Woninginbraken

Grote dalingen waren er afgelopen jaren te zien in de diefstal van (en uit) motorvoertuigen. Ook werden er veel minder (brom)fietsen gestolen. Het aantal inbraken in woningen, schuurtjes en garages daalde eveneens flink. Zo waren er 2014 nog 967 woninginbraken, terwijl dat aantal vorig jaar was gedaald tot 565.

Verder waren er minder gevallen van straatroof en zakkenrollerij. De enige duidelijke stijging de afgelopen jaren is te zien in de digitale criminaliteit. De gevallen van handel en productie in drugs blijven redelijk stabiel.

Stijging in 2019

De eerste helft van dit jaar laat wel een stijging van het totaal aantal misdrijven zien ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar: van 5.150 tot 5.510. Deze trend is ook landelijk zichtbaar. In Breda komt de stijging vooral door digitale criminaliteit, drugshandel, winkeldiefstal en zakkenrollerij.

Voor de Veiligheidsmonitor wordt gebruik gemaakt van politieregistratie en informatie die binnen de gemeente en andere partners beschikbaar is. Niet alle informatie is in cijfers uit te drukken of is beschikbaar, zo schrijft de burgemeester. Sommige misdrijven blijven daardoor buiten het zicht van de burgers.

Ruitersbos

In de Veiligheidsmonitor is ook een pagina opgenomen waarin het aantal misdrijven per buurt te zien is. Het valt dan bijvoorbeeld op dat in de wijken Boeimeer, Ruitersbos en en Haagpoort bovengemiddeld veel woninginbraken zijn en dat de Haagse Beemden daarmee ver onder het gemiddelde zit. Bij de andere misdrijven scoort vooral Breda-centrum bovengemiddeld.