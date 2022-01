Aantal cliënten schuldhulpverlening stijgt enorm en klap coronacrisis komt nog: ‘Ze zijn ten einde raad’

,,Het is jammer dat wij nodig zijn’’, zo is Coby Eestermans eerlijk. Zij is vestigingsmanager van de vrijwilligersorganisatie Over Rood in Breda. Dagelijks helpt deze club zzp’ers die in de financiële penarie zitten en de weg naar hun gemeente moeilijk vinden. De vrijwilligers, zelf ook ondernemer, hebben een goede functie in het bedrijfsleven of zijn net gepensioneerd. Ze helpen de zelfstandigen door hun administratie op orde te brengen, met schuldeisers afspraken te maken en bijstand aan te vragen. ,,Deze mensen vallen bij gemeenten soms tussen wal en schip. Ze kunnen niet terecht bij de particuliere schuldhulp en hebben geen specialisten in huis voor de administratie, zoals grote bedrijven.’’