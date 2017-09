Aantal bezoekers PITT Festival in Prinsenbeek verdubbeld

Hartje Breda: Twee schaak­groot­mees­ters tegen de rest

15:55 BREDA - Het is muisstil, zaterdagmiddag in Grand Café De Koffiemolen, naast Sporthal De Scharen. Hoewel: een kuchje. Of een stoel die over de vloer schuift. Een glas dat op de tafel gezet wordt. Het is het geluid van opperste concentratie, de blik gericht op een schaakbord.