Aantal autobranden stijgt, maar keldert in Zundert

ZUNDERT/BREDA - Het aantal autobranden neemt met het jaar toe. Volgens het Verbond van Verzekeraars vlogen vorig jaar tussen de 3.000 en 3.500 auto's in brand. Opvallend was de daling in de gemeente Zundert: van elf in 2017 naar eentje vorig jaar.

Navraag bij de politie Zeeland-West-Brabant leert dat het relatief hoge aantal voertuigbranden in 2017, want daar hebben we het over in de statistieken, veel te maken had met de problemen op de Rijsbergse camping Fort Oranje.

Brandstichting

Volgens politiewoordvoerster Pierre-Ine Mattheussens zijn er bij de politie over 2017 vijf autobranden bekend in de gemeente Zundert. Een van deze branden betrof een technisch mankement. In de andere gevallen ging het om brandstichting. De overige voertuigbranden betroffen caravanbranden, waarvan er vier plaatsvonden op de inmiddels opgedoekte camping Fort Oranje. De twee andere caravanbranden vonden plaats op een camping in Klein-Zundert.

Opvallend waren de vijf autobranden die plaatsvonden in de nacht van 30 september 2017 in Zundert en Etten-Leur. Alles wijst hier op het werk van een pyromaan, maar er is volgens de politie nooit iemand aangehouden voor deze branden.

Lantaarnpaal

Bij het Verbond van Verzekeraars was enkele maanden geleden al sprake van zorg over het groeiend aantal autobranden. Het aantal branden in 2018 is het hoogte in vijf jaar. De brancheorganisatie adviseert om de auto dichtbij een lantaarnpaal te parkeren, omdat dit pyromanen zou afschrikken. Naast pyromanen zijn het met name criminelen die verantwoordelijk zijn voor de autobranden. Zij proberen zo de sporen va hun misdaden te verdoezelen. Het komt zelden voor dat auto's door een technisch mankement in brand vliegen.