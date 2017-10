Aanstormend muziektalent kan zich melden voor Breda’s Most Wanted

BREDA – Breda’s Most Wanted , het coachingstraject voor talentvolle bands, komt met een derde editie. ‘De popcultuur heeft het moeilijk. Wij proberen ze een duwtje in de rug te geven’

,,In de komende editie willen we nog meer gaan kijken hoe we de bands onder de aandacht kunnen krijgen buiten Breda. Meer maatwerk leveren en kijken of we de talenten in bijvoorbeeld ook in Tilburg of Den Bosch op de kaart kunnen zetten”, vertelt Leo van Lieshout namens de samenwerkende organisaties. The Loads, Mezz, POB, Sound Dog en Popcorner ondersteunen voor een derde keer op rij een jaar lang talentvolle bands uit Breda.

Professionalisering

Van Lieshout vertelt over het coachingstraject: ,,We helpen bands die al redelijk op de rit zijn en de ambitie hebben om hoger op te komen. In een jaar reiken we hen alle tools aan richting professionalisering. Van songwriten en muziek maken. We bieden ze een repetitieruimte aan. Maar ook het zakelijke aspect komt aan bod, het ondernemen achter de band. Het is veel meer dan alleen muziek maken”, schetst Van Lieshout.

Het is een eye-opener voor bands. ,,Ze worden begeleid door een professionele muzikant. Het geeft ze nieuwe energie.” En dat is hard nodig, stelt hij. Want beginnende bands met de droom om groot te worden hebben het lastig. ,,We willen ze een duwtje in de rug geven. Zoveel gelegenheden met een eigen programmering zijn er niet echt meer. We hebben de Speeltuin, het Hijgend Hert en dan voornamelijk de Mezz.”

Voortgang

Bands die aan de derde editie willen meedoen van het coachingstraject kunnen zich weer melden: ,,We zoeken weer vijf bands die we een jaar kunnen begeleiden. Aanmelden kan tot begin december, in januari begint het nieuwe coachingstraject.”