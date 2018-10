Aanrijding van fietser in Breda blijkt ernstiger dan gedacht, politie zoekt automobiliste

Politie waarschuwt voor babbeltruc met bloemen in Oosterhout en Breda

13:07 OOSTERHOUT/BREDA - In de omgeving van Oosterhout en Breda is een babbeldief actief die geld weet te stelen door een bosje bloemen aan te bieden. De afgelopen weken zijn er op meerdere plekken ouderen slachtoffer geworden van deze babbeltruc. De politie is op zoek naar de dader.