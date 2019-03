Aanrijding tussen twee busjes en vrachtwagentje op A16 bij Hazeldonk richting Breda, man gewond naar ziekenhuis

Man wordt betrapt tijdens drugsdeal in Breda en slaat op de vlucht, politie zet achtervol­ging in

12:31 BREDA - Een 23-jarige man uit Breda is donderdagavond aangehouden door de politie. Hij werd betrapt tijdens een vermoedelijke drugsdeal, kreeg een stopteken en ging er toen vandoor. Na een achtervolging werd hij gepakt in de tuin van een woonhuis in Breda.