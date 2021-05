Aanrijding op spoorwegovergang Breda: treinverkeer tussen Breda en Gilze-Rijen ligt stil

Bredase kapper betrokken bij woningover­val: ‘Moet vier jonge kinderen bij drie vrouwen onderhou­den’

6 mei BREDA - André Hazes zong er al over in zijn eerste grote hit Eenzame Kerst en een Bredase kapper voerde het dinsdag aan als motief voor zijn betrokkenheid bij een gewapende woningoverval in het Belgische Hoogstraten, in september vorig jaar: ,,Ik stal voor mijn gezin.’’