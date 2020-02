Aanpak leegstand winkelcentra Rijsbergen en Zundert

ZUNDERT - Voor de leegstand wordt aangepakt in het centrumgebied in Zundert, kijkt de gemeente eerst hoe in Rijsbergen het winkelhart levendiger kan worden.

Dat meldde wethouder Johan de Beer deze week tijdens de raadsvergadering. Hij reageerde daarmee op een motie van het CDA en Dorpsbelangen.

Die twee partijen vroegen aandacht voor de winkelleegstand in hartje Zundert. Zij wezen er in de motie op dat de belangrijkste centrumstraat in Zundert, de Molenstraat, zojuist voor een behoorlijk bedrag is opgeknapt. Tegelijkertijd staan veel winkels leeg. In de Molenstraat en naastgelegen Prinsenstraat samen in totaal zelfs zo’n 2530 vierkante meter. ,,Dat is desastreus voor de consumentenbeleving”, aldus Louis van den Broek van het CDA.

De twee partijen riepen het college de leegstand aan te pakken. Onder meer door actief in gesprek te gaan met alle partijen die er mee te maken hebben. Winkeliers, pandeigenaren, bewoners, verhuurders, makelaars en ga zo maar door.

Rijsbergen

Wethouder Johan de Beer had daar zeker oren naar, sterker, hij meldde dat de leegstand een onderwerp van gesprek is binnen het college. Maar, hoewel er contact over is met partijen in Zundert, ligt de focus eerst op Rijsbergen. ,,Vanuit die kern is een duidelijke hulp-vraag bij ons neergelegd.”

In Rijsbergen is de oriëntatiefase gestart voor een gebiedsgerichte aanpak van het probleem. ,,Daarbij betrekken we zoveel mogelijk belanghebbenden", aldus De Beer. Samen, zo is de bedoeling, wordt een oplossing bedacht voor het tegengaan van leegstand en het opkrikken van de leefbaarheid. ,,Als blijkt dat de werkwijze succesvol is, willen we die graag doortrekken naar Zundert", vertelde de wethouder. ,,Nu meteen ook die kern aanpakken is lastig.” Daarvoor zijn er bijvoorbeeld niet genoeg ambtenaren die het werk kunnen doen.