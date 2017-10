Aanpak Heilig Hartkerk in Breda op losse schroeven

Dat werd dinsdagmiddag duidelijk bij de rechtbank in Breda waar een kort geding diende, aangespannen door de eigenaar van het veelbesproken kerkgebouw aan de Baronielaan, de woningcorporatie Woonzorg. Volgens Woonzorg zou APF in de onderhandelingen al min of meer akkoord zijn gegaan met de aankoop en kan de belegger er daarom niet meer onderuit. Maar volgens APF is dat onzin.

Dat beide partijen hun eigen versie hebben over de uitkomst van de gevoerde onderhandelingen heeft alles te maken met nog een derde partij bij de herontwikkeling van de kerk. Dimensie Vier heette de ontwikkelaar die in 2012 met het ambitieuze plan voor de kerk kwam. Dat bedrijf begon de onderhandelingen met APF over financiering, met Woonzorg op de achtergrond.

Maar vorig jaar trok Dimensie Vier zich opeens terug uit het project. Bouwbedrijf Volker Wessels kwam er voor in de plaats en Woonzorg, als eigenaar van de kerk, nam het stokje rond de onderhandelingen met APF over. Volgens de advocaat van Woonzorg, mr. Daniel de Vries, lag er op dat moment al een concept-overeenkomst over de verkoop van de kerk.

,,Een overeenkomst zonder ontbindende voorwaarden. Dus koopt APF de kerk’’, concludeerde de raadsman. Maar volgens APF had het bedrijf wel degelijk voorwaarden verbonden aan de aankoop van het kerkgebouw. Alleen waren die klaarblijkelijk niet door Dimensie Vier doorgespeeld aan Woonzorg.

Zo was het voor APF erg belangrijk dat niet alleen de Heilig Hartkerk zou worden verbouwd, maar tegelijkertijd achter de kerk ook 39 appartementen zouden verrijzen. De opbrengsten uit de verkoop zouden in het potje voor de peperdure renovatie van de kerk worden gestopt. Zeven miljoen euro, zo had APF berekend, was er voor de aanpak van de kerk nodig waarvan drie miljoen uit de appartementen zouden komen. Maar het terrein waarop die appartementen moeten komen, ligt er nog altijd maagdelijk bij.

Voor Woonzorg is er veel aan gelegen dat de rechter de corporatie in het gelijk stelt. Want, zo gaf portefeuillemanager Frank ter Braak op de zitting aan. ,,Als dat niet gebeurt dan zijn we met de Heilig Hartkerk terug bij af. En dat niet alleen, dan krijgen we als eigenaar ook te maken met een gemeente die in onze nek hijgt.''