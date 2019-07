Aanpak geluidsoverlast HSL: ministerie weet niet wat ze met 2,5 miljoen euro moeten

Geluidsabsorberende laag

Het ministerie dacht de geluidsoverlast voor omwonenden van de HSL bij Breda te kunnen verkleinen door een 600 meter lang scherm langs de rails van een geluidsabsorberende laag te voorzien. Maar nu is gebleken dat die maatregel nauwelijks effect heeft. Na overleg met de gemeente en de bewoners is daarom maar besloten het geld over te maken aan de gemeente Breda.

‘Voor ieder huis een maatregelenpakket’

Meer bomen en struiken

Is 2,5 miljoen voldoende?

Of de door het ministerie overgemaakte 2,5 miljoen euro voldoende is om straks al die maatregelen van te kunnen betalen, is nog onduidelijk. De omwonenden van de HSL voeren al jarenlang strijd voor minder geluidsoverlast door de snelle treinen die voorbij komen en het aanpalende verkeer over de A58. Bij 61 huizen in de gemeente Breda werd ook een hogere geluidsbelasting gemeten dan is toegestaan.