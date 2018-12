Aannemer voor onderhoud Zundertse sportparken

Het gaat om de sportparken Wernhout en Achtmaal. Om De Laguiten in Rijsbergen. En om de sportparken Akkermolen en de Wildert in Zundert.

Molenstraat

De aannemer, die op dit moment in Zundert ook bezig is met de ingrijpende reconstructie van de Molenstraat, is voor een periode van twee jaar aangesteld voor de onderhoudsklussen. Die periode gaat in op 1 januari 2019. Als de ervaringen goed zijn, kan het contract eventueel worden verlengd.