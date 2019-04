Aanleg omstreden fietsbrug Klokkenberg over de Mark van start

Het 26 meter lange en 34 ton zware gevaarte loopt straks van het voormalige sanatorium annex hartkliniek naar het landweggetje Koekelberg en uiteindelijk door naar UIvenhout. De brug moet de Ulvenhoutse winkels en scholen via fiets en te voet bereikbaar maken voor nieuwe Klokkenbergbewoners.

In en rond De Klokkenberg worden 8 woningen inpandig en 100 nieuwbouwwoningen gebouwd. Een grote transformatie die inmiddels een jaar bezig is van het gebouw dat lang leegstond.

Omstreden

De aanleg van de brug is omstreden bij natuurliefhebbers van het Markdal, van wie er 6 bezwaar maakten. Twistpunt is de breedte van de brug. Hij is 2,5 meter lang en kan straks 5 ton aan autogewicht dragen. De bezwaarmakers vrezen dat de brug gaat worden gebruikt voor de afwikkeling van autoverkeer.