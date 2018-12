Aankomst dj's Renkema en Janssen in Bavel: buitenactiviteiten kunnen doorgaan

serious requestBAVEL - Om twee uur arriveerden 3FM-dj's Jorien Renkema en Rob Janssen in Bavel. Zij lopen van stad naar stad in het kader van Serious Request en worden op dat tijdstip ontvangen door plaatsvervangend burgemeesters Prins Baviaon XVI en Toine van Es, voorzitter van Dorpsraad Bavel.