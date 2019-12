Aangifte van sexting onder jongeren in West-Brabant en Zeeland verdubbeld in twee jaar tijd

Bredase huisarts eenzaam in strijd tegen straling

2 december De Bredase huisarts Liesbeth Adriaansens waarschuwt voor de gevolgen van elektromagnetische straling. Ze maakt zich zorgen over de invoering van 5G. Het standpunt van de arts is geen gemeengoed onder medici: ,,Internationaal voel ik me gesteund, maar hier voer ik soms een eenzame strijd.”