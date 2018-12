Container­bar Breda landt mogelijk in Havenkwar­tier

8:00 BREDA - De initiatiefnemers van de ‘Containerbar Breda’ zijn in gesprek met twee partijen in het Havenkwartier over een locatie voor hun tijdelijke horecapaviljoen. Zowel het creatieve bedrijventerrein Stek aan de Veilingkade als het tegenoverliggende Back en Rueb-terrein - dat herontwikkeld wordt - zijn mogelijke opties.