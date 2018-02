Aangifte Grauwe Eeuw tegen VVD Breda en café Boerke Verschuren

Aartsen de De Vos hebben op hun beurt burgemeester Paul Depla van Breda ingelicht over bedreigingen die zij ervaren vanuit De Grauwe Eeuw. Depla houdt in de gaten of de wet niet wordt overtreden.

Deze week meldden Aartsen en De Vos in diverse media over dreigbrieven en online intimidaties die Boerke Verschuren had ontvangen van de Grauwe Eeuw. Ook wezen zij op een oproep op internet om het café slechte recensies te geven.

Carnaval

Dit, omdat Boerke Verschuren in 2017 het café tijdens carnaval had omgetoverd tot Chinees restaurant ‘Boelke Velschulen’. Actiegroep de Grauwe Eeuw, die zich verzet tegen racisme en koloniale verheerlijking, vindt dat een daad van raciale agressie.

Hoewel de actiegroep dat laatste beaamt, worden de andere aantijgingen betwist. ,,Als dat is gebeurd, zitten daar anderen achter. Niet wij. Wij uiten nooit anonieme bedreigingen. Wij communiceren altijd transparant. Dat is op onze Facebookpagina te zien.”

De actiegroep zegt slechts één keer op Facebook de Boerke Verschuren te hebben genoemd. Dat was als voorbeeld van racisme in Breda na een artikel over twee Bredanaars die het Bredase college hadden gevraagd op te treden tegen koloniale straatnamen.

Sinterklaas

Aartsen, die net als De Vos, de aangifte met vertrouwen tegemoet ziet, heeft inmiddels burgemeester Paul Depla geïnformeerd over een bedreiging vanuit De Grauwe Eeuw. ,,Na de berichten in de media, plaatste de actiegroep een bericht dat de VVD Breda een ‘reactie a la Grauwe Eeuw’ kon verwachten.”

Aanvankelijk las Aartsen het schouderophalend. ,,Dat veranderde toen deze week bleek dat De Grauwe Eeuw in oktober een oproep deed om Sinterklaas te vermoorden. Een zaak waarvoor voorman Michael van Z. zelfs even heeft vastgezeten en die nu wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie.”

Aartsen: ,,Deze groep is in beeld bij de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Dat zet hun Facebookbericht aan ons in een ander daglicht.”

Intimidatie

Ook Johan de Vos heeft contact met de burgemeester. ,,Niet alleen worden we van raciale agressie beticht, ook krijgen wij via social media dreigende intimidaties over ons heen die niet te zuinig zijn. Het kan best dat die volgens de Grauwe Eeuw van een anderen afkomstig zijn, maar zij delen het wel op hun Facebookpagina.”

De Grauwe Eeuw meldt overigens dat de berichtgeving over de sinterklaasaffaire is gebaseerd op een uitspraak die uit de context is gehaald en waarvan het OM nog niet heeft besloten of er wordt vervolgd op basis van opruiing. Michael van Z.: ,,Wij gebruiken nooit geweld.”