Aangereden op een zebrapad: vijf heftige ongevallen van het afgelopen jaar

BREDA - De aanrijding op een zebrapad in Geertruidenberg doet direct denken aan dat andere recente ongeval op een oversteekplaats, die op de Nieuwe Prinsenkade in Breda. De afgelopen tijd zijn er meer ongelukken op zebrapaden geweest in de regio. Een overzicht.

3 november 2017: Vlaszak, Breda

Een stadsbus heeft op vrijdag 3 november een voetganger aangereden op het zebrapad aan de Vlaszak in Breda. De bus kwam vanuit de Oude Vest om zo de Vlaszak op te draaien. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. De vrouw was naar verluidt bij kennis, ze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

29 november 2017: Nieuwe Prinsenkade, Breda

Volledig scherm 'Heftige beelden' van aanrijding 34-jarige Bredanaar op Prinsenkade Breda © Still uit video Opsporing Verzocht Een aanrijding met impact, zeker nadat het tv-programma Opsporing Verzochten beelden ervan uitzond. Een 34-jarige voetganger uit Breda raakte zwaargewond, de betrokken automobilist reed door. Volgens de politie stak de man samen met een vriend het zebrapad over toen hij werd aangereden door een donkere auto, een klein model. De man ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis, naar de dader wordt nog gezocht.

28 april 2017: Zuideindsestraat, Made

Voor de deur van de Albert Heijn aan de Zuideindsestraat in Made is op 28 april een voetganger aangereden door een automobilist in een bestelbus. De man stak de weg over via het zebrapad. De bestuurder van de bestelbus zag de overstekende voetganger over het hoofd, een aanrijding was het gevolg. Het slachtoffer was gewond aan zijn hoofd en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

3 februari 2017: Burgemeester Holtroplaan, Oosterhout

Het 'gevaarlijkste zebrapad van Nederland', zo werd de oversteek bij de Burgemeester Holtroplaan in Oosterhout in 2009 betiteld. Nu acht jaar later is weinig veranderd. In de politiek is flink wat beroering, nadat er dit jaar weer een aantal ongelukken plaatsvonden. In februari werd een 12-jarig meisje geschept door een auto toen ze met haar fiets wilde oversteken. Ze heeft geen blijvend letsel.

28 oktober 2016: Bredaseweg, Tilburg