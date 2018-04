Aangereden kleuter uit Breda zwaargewond, bestuurder slaat agent bij aanhouding

Opa van 5-jarig aangereden jongetje in Breda: 'Automobi­list reed over zijn voet'

12:37 BREDA - Een 5-jarig jongetje is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding in de Wensel Cobergherstraat in Breda. De automobilist reed door en is later aangehouden. Hij pleegde hevig verzet bij zijn aanhouding.