Aangepaste parkeer- en verkeersmaatregelen in Zundert tijdens het corso

Toportho­peed en ‘superdok­ter’ Denise Eygendaal vertrekt: ‘Amphia is kweekvij­ver voor medisch specialis­ten’

31 augustus BREDA - Zij is als orthopedisch chirurg een van de ‘bouwvakkers’ in het Amphia Ziekenhuis Breda, zegt Denise Eygendaal (52) zelf. Na zestien jaar verruilt de hoogleraar en topsportconsulente haar geliefde Amphia voor het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. ,,Het is tijd voor een stap voorwaarts.”