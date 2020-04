Aanbod betaalbare woningen droogt verder op in Breda, helft aanbod kost meer dan 550.000 euro

BREDA - Het aanbod aan betaalbare woningen droogt verder op in Breda. In het eerste kwartaal van 2020 had nog slechts een op de tien beschikbare woningen een vraagprijs onder de 250.000 euro, terwijl de helft van het aanbod voor 550.000 euro of meer te koop staat.

Dat blijkt de kwartaalrapportage van makelaar Van der Sande en vastgoedorganisatie Dynamis. In een jaar tijd is in Breda de prijs per vierkante meter woonruimte 275 euro duurder geworden, wat neerkomt op een stijging van 10 procent. De gemiddelde vierkantemeterprijs ligt nu op 3.175 euro, waarmee Brede de duurste stad buiten de Randstad blijft.

Geen terugval

Normaliter worden de eerste maanden van een jaar gekenmerkt door een terugval van de verkoopcijfers, maar dat was nu niet het geval. Met bijna 700 transacties in Breda is een vergelijkbaar aantal woningen verkocht als in de laatste drie maanden van het voorgaande jaar.

Serieuze woningzoekers hebben zich niet laten afschrikken door het coronavirus, waardoor de vraag groot blijft, zo constateren Van der Sande en Dynamis. Wel blijven de twijfelende zoekers weg. Ondertussen zorgt de crisis voor extra aanbod. De toename wijst er volgens het rapport op dat woningbezitters anticiperen op een lastigere verkoop bij een aanhoudende crisis, waardoor ze de geplande verkoop van hun woning naar voren schuiven.

Schaars aanbod

Desalniettemin blijf het aanbod in Breda schaars: per 1 april 2020 stonden in de gemeente slechts 450 woningen te koop. Van der Sande en Dynamis verwachten dan ook de prijzen zullen blijven stijgen.