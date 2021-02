Aanbesteding Kunsthal Breda geheim: in het voorjaar meer bekend, zegt wethouder

,,Het proces loopt, we zitten middenin het traject. Ik kan er niks over zeggen”, aldus de wethouder. Ze verwacht in het voorjaar uitsluitsel te kunnen geven. In september 2020 schreef de gemeente een prijsvraag uit van één miljoen euro voor een kunsthal nieuwe stijl. Het gaat niet zozeer om één gebouw, één vaste locatie, maar om vierkante meters op diverse plekken waar initiatieven van eigen bodem een podium krijgen.

Het Havenkwartier

Potentiële locatie: het Havenkwartier in Belcrum waar het al bruist van de cultuur. Een van gegadigden is de combinatie van proeflokaal Brack (in de Backer en Rueb-hallen), BredaPhoto en Electron. Ontwikkelaar Amvest die in dit gebied 450 woningen wil bouwen, eigenaar van de grond, doet mee.

De prijsvraag is de uitkomst van een lange discussie over wel of geen kunsthal in de stad. De gedachten gingen ooit uit naar een kunstcomplex op het terrein van de vroegere suikerfabriek of in het Breda’s Museum. In de sfeer van de kunsthal in Rotterdam. Conclusie: te duur en zouden er überhaupt wel investeerders te vinden zijn.