Aan zee zijn alle zorgen voor even verdwenen: ‘Vandaag dachten we niet aan de oorlog’

Toen we ‘ja’ zeiden tegen dit avontuur, hadden we eerlijk gezegd geen idee waar we aan zouden beginnen. Vluchtelingen opvangen, het was een nobel, maar abstract idee. Hoe het zou zijn om daadwerkelijk ons huis te delen met wildvreemden, konden we ons eigenlijk niet echt voorstellen. “Ik zou het niet kunnen,” horen we vaak als het ter sprake komt. Wij wisten het ook niet, of we het zouden kunnen. Maar het lukt nog steeds.