Aan regeltjes heb je niks, in de rommelige realiteit van mensenlevens: naar een menselijke Wmo

ETTEN-LEUR/ZUNDERT - Wie mensen oprecht wil helpen moet nieuwsgierig naar ze zijn: dat is de filosofie van Claudi van Dongen. ,,Echt luisteren, doorvragen tot je iemands situatie begrijpt. We willen mensen niet pamperen of dingen overnemen die we niet over hoeven te nemen; we willen doen waar ze het meest aan hebben. En je kunt alleen bepalen wat dat is als je nieuwsgierig genoeg bent.”

Van Dongen is teamleider Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor de gemeenten Etten-Leur en Zundert, die hun Wmo-taken samen uitvoeren. En dat doen ze heel behoorlijk: de tevredenheid onder cliënten stijgt gestaag. Mensen voelen zich serieus genomen, hebben het gevoel dat ze de regie weer in handen hebben. De cliënttevredenheid schommelt soms nog wat, van jaar tot jaar; toch maken jaarlijkse metingen een duidelijk stijgende lijn zichtbaar.

Grijsaards met stofzuigers

Wie de afkorting ‘Wmo’ hoort denkt al snel aan grijsaards die geen stofzuiger meer kunnen hanteren. Van Dongen: ,,En het klopt dat een groot deel van de cliënten bestaat uit ouderen. Maar de Wmo is veel breder.” Die is er ook voor een kind dat rolstoelafhankelijk is en een lagere wasbak nodig heeft. Voor de jongere die begeleiding kreeg vanuit jeugdzorg, maar daar op zijn 18de ‘buiten valt’ en nog hulp kan gebruiken om zijn dagritme vast te houden. Of voor een pas afgekickte vader die moet uitvogelen hoe je dat doet: clean blijven én puberende dochters opvoeden.

De Wmo moet zorgen dat iedereen die dingen kan die nodig zijn om een huishouden te bestieren. Je wassen, aankleden, boodschappen doen, het huis schoon houden, naar je werk gaan. Wie daar om wat voor reden dan ook niet in slaagt kan aankloppen. Net als mensen die niet kunnen deelnemen aan het normale sociale verkeer, bijvoorbeeld omdat ze vanwege een beperking geen vervoer hebben naar school of sportclub.

Specifieke problemen, specifieke oplossingen

De gemeente kijkt dan wat nodig is om iemand zelfredzaam te maken. Ligt het antwoord niet voor de hand, dan krijgt iemand vaak ondersteuning vanuit de Wmo. Dat kan een dagelijks bezoek zijn voor hulp bij het aankleden - van een familielid, of iemand van thuiszorg. Het kan een maaltijdservice zijn, huishoudelijke hulp, een scootmobiel, een deeltaxi. De Wmo-consulenten in het team van Van Dongen bezoeken elk jaar honderden mensen in Etten-Leur en Zundert om te bepalen welke ondersteuning hún specifieke probleem oplost. ,,En ik denk dat we steeds beter inspelen op de echte behoefte.”

In 2007, toen de Wmo van start ging, was het aanvraagformulier bij wijze van spreken een boodschappenlijstje waarop mensen aanvinkten wat ze wilden. ,,We keken eerst naar ons Wmo-aanbod, daarna hoe iemand daar in paste.” Maar alle regels en beslisbomen deden geen recht aan de rommelige realiteit van mensenlevens. ,,Dus zijn we steeds meer gaan kijken naar de bedóeling van de Wmo: zorgen dat mensen kunnen leven hoe ze willen leven, zonder dat lichamelijke of psychische beperkingen een obstakel vormen.”

Keukentafelgesprekken, waarbij consulenten mensen thuis opzoeken voor een gesprek, spelen nu een sleutelrol. ,,Daarbij kijken we naar de problemen van één gezin, één persoon: wat wringt er echt, hoe los je dat op. En dan volgt maatwerk. Het is nu vooral belangrijk dat consulenten nieuwsgierig genoeg zijn om te achterhalen welke oplossing ‘past’. En: dat ze ook de vrijheid krijgen om díe oplossing voor iemand te regelen.”

Dat de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is afgeschaft is daarbij de laatste tijd een hindernis, zegt Van Dongen. ,,Dat staat eigenlijk ook haaks op de intentie van de Wmo: dat iedereen zijn eigen problemen oplost voor zover dat binnen zijn vermogens ligt. Voorheen moesten mensen met een goed inkomen of eigen vermogen naar draagkracht bijdragen aan ondersteuning vanuit de Wmo. Toen regelden ze het vaak gewoon zelf. Nu is er voor cliënten boven de AOW-leeftijd een vaste maandelijkse eigen bijdrage van 19 euro, ongeacht eigen inkomen of vermogen. De gemeente betaalt de rest. Nu zie je dat mensen die eerst hun eigen ondersteuning regelden en betaalden Wmo-aanvragen doen voor bijvoorbeeld hulp in het huishouden of een rollator, omdat ze dan goedkoper uit zijn.”

Dat kost de consulenten extra werk en de gemeenschap extra geld. ,,En ook overheidsgeld kun je maar één keer uitgeven. Dus als de Wmo om deze reden meer gaat kosten, blijft er minder over voor andere zaken in Etten-Leur.”

Eerst aanloopproblemen, nu een stijgende lijn Niet iedereen kan zich zelf redden. De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) probeert obstakels uit de weg te ruimen, zodat mensen weer wél voor zichzelf kunnen zorgen. De honderden Etten-Leurenaren die op deze manier extra ondersteuning krijgen zijn daar steeds vaker tevreden over. Dat blijkt uit het 'cliëntervaringsonderzoek' dat sinds 2015 wordt uitgevoerd. Elk jaar vullen honderden cliënten een vragenlijst in over de begeleiding die zij krijgen. Over het algemeen laten die enquêtes een stijgende lijn zien. Gemeenten voeren de Wmo sinds 2007 uit; in 2015 werd hun takenpakket daarin uitgebreid. Sinds dat jaar laat Etten-Leur elk jaar meten hoe tevreden cliënten zijn. 'Niet serieus genomen' In 2015 waren er aanloopproblemen. Destijds had minder dan twee derde van de mensen het gevoel dat sámen met hen naar oplossingen werd gezocht. Een kwart voelde zich niet serieus genomen. Bovendien vond bijna 30 procent van de cliënten dat ondersteuning niet goed paste bij hun probleem en slechts iets meer dan 75 procent vond die van goede kwaliteit. Maar daarna groeide de tevredenheid. Vorig jaar had ruim 85 procent van de respondenten het gevoel dat samen met hen naar een oplossing is gezocht, een stijging van dik 20 procentpunt in vijf jaar. Inmiddels zeggen meer dan negen op de tien dat ondersteuning goed aansluit bij hun probleem. Een even groot deel voelt zich serieus genomen en noemt ondersteuning 'van goede kwaliteit'. Corona-effect Sommige cijfers daalden in 2020 trouwens wel, vooral als het gaat om ervaren effecten van ondersteuning. In 2019 zei 86 procent van de ondervraagden beter te kunnen doen wat ze wilden, 89 procent zei zich beter te kunnen redden en 82 procent rapporteerde een betere kwaliteit van leven. Op al die punten zakte Etten-Leur iets terug. Het lijkt aannemelijk dat de coronacrisis daar een rol in speelt.