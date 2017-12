Aan de Haagweg is het wachten tot het licht uitgaat

BREDA - Stopt de verwarming er zo mee en moet de open haard aan? Edwin Wiekens zit in zijn huis aan de Bredase Haagweg te wachten of gas en elektriciteit vandaag afgesloten worden, zoals is aangekondigd door Enexis. Maar bij de energieleverancier kan niemand vertellen of het ook echt gaat gebeuren.

"Ik zie nergens werkzaamheden. Het kan zijn dat het niet doorgaat vanwege het weer, maar dat weet ik dus niet," zegt Wiekens. De brief die hij van Enexis kreeg over de afsluiting bevat een 06-nummer van de uitvoerder. Maar die is niet te bereiken. Ook de klantenservice van het bedrijf kan geen uitkomst bieden.

Wiekens kreeg vorige week de melding dat op maandag en donderdag elektriciteit en gas enkele uren worden afgesloten bij een veertigtal huishoudens aan de Haagweg wegens onderhoudswerkzaamheden. Vervolgens kwam zaterdag een brief van Brabant Water dat er dinsdag een groot deel van de dag geen water is.

Alles in één week

"Ik kan best relativeren en snap dat het werk gedaan moet worden, maar waarom moet dat allemaal in één week. En dat ook nog eens in een week dat koud en nat weer voorspeld is?", vraag Wiekens zich af.

Fotograaf Wiekens heeft een bedrijf aan huis en heeft twee kleine kinderen, onder wie een baby van drie maanden. "Daar wordt geen rekening mee gehouden. Toen ik vorige week belde met Enexis, lieten ze weten dat het in de wet geregeld is dat het bedrijf afsluitingen kan doen. Als tip kreeg ik mee, dat ik een generator kan huren, maar de kosten zijn voor eigen rekening."

Houtblokken liggen klaar

Het stoort hem vooral op de manier waarop gecommuniceerd wordt. "Er wordt al maanden gewerkt hier in de straat. En vaak hoor je helemaal niets. Ook nu is het weer onduidelijk wat er gebeurt," aldus Wiekens. Hij kan ondertussen alleen maar afwachten. "De houtblokken bij de open haard liggen klaar en dat geldt ook ook de lampjes op batterijen en de kaarsen."