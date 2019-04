Aan alles komt een eind: Patricia Paay zet huis in Wernhout te koop

WERNHOUT - Huizenzoekers opgelet: Patricia Paay en haar man Robbert Hinfelaar zetten hun woning op het Parc Patersven in Wernhout te koop. De van origine Rotterdamse diva heeft er sinds 2017 gewoond en heeft er nu klaarblijkelijk alweer genoeg van. Makelaar De Huizenbemiddelaar heeft de woning sinds vrijdag in de verkoop gezet.

De royale vrijstaande woning staat op een perceel van ca. 340 m2, heeft twee slaapkamers en een grote achtertuin met prieel en bijpassende berging, zo is op de site van de makelaar te lezen. Vanaf een luttele 275.000 euro kan er geboden worden. Een koopje in deze tijd.

In de advertentie poseert Paay samen met haar man voor het stulpje, maar of ze ook echt blij is dat ze gaat verhuizen, is niet duidelijk. Eerder liet ze weten dat ze hier juist haar oude dag wilde slijten. Of dit iets met schulden heeft te maken die ze nog moet terugbetalen, is niet bekend.

Makelaar Lucas van Beek heeft al veel reacties binnengekregen. ,,Vooral via Facebook stromen de reacties nu binnen. Ik weet nog niet welke ik serieus moet nemen. Daar ga ik maandag even rustig voor zitten.” Volgens Van Beek heeft Paay er fijn en rustig gewoond, maar wil ze weer terug naar een meer centrale plek vanwege haar werk. Na bijna twee jaar radiostilte heeft de zangeres bij Talkshow ‘M’ aangegeven weer back in business te zijn.