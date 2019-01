Aad Ouborg biedt Grand Theatre in Breda te koop aan

Distribu­tie­cen­trum Sligro niet welkom in Breda, bewoners in actie

16:22 BREDA - Een nieuw distributiecentrum van Sligro aan de Kapittelweg verpest straks het woongenot in de groene wijk Waterdonken, vrezen bewoners. De komst van de groothandel, later dit jaar, zorgt voor extra vrachtverkeer en daarmee meer onveilige situaties voor schoolgaande kinderen, zo beredeneren ze. De buurt is een handtekeningenactie begonnen om de komst van het centrum in de huidige vorm een halt toe te roepen.