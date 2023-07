A59 weer open tussen Den Bosch en knooppunt Zonzeel

Reportage + video Achtergela­ten hondje in Zevenber­gen maakt het goed: 'Er moet iemand van haar gehouden hebben’

BREDA - Ze is een van de duizend dieren die jaarlijks ergens in dit land eenzaam en alleen worden achtergelaten. De dinsdag in Zevenbergen gevonden witte pekinees - ze noemen haar inmiddels Pareltje - verblijft nu veilig en gezond in het dierenopvangcentrum in Breda.